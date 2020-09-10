Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 10.09.2020
50 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 12

Bernard Arnault ist der reichste Mann Europas. Sein geschätztes Vermögen: 76 Milliarden US-Dollar. Der Inhaber von 75 Luxusmarken bestimmt wie kaum ein anderer, was gerade im Trend liegt. Doch warum kennt ihn kaum jemand, und wie hat Arnault es geschafft, so erfolgreichzu werden? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

