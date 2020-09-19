Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 19.09.2020
49 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12

Absperrgitter, Mauern und Zäune, daran denken die meisten, wenn sie von der Grenze zwischen den USA und Mexiko hören. Dabei sieht der größte Teil des Grenzgebietes völlig anders aus. Es sind nämlich weite, leere Landflächen. Genau hier kämpfen Flüchtlinge, Helfer und private Grenzschützer jeden Tag einen erbitternden Kampf. Mittendrin ist "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

