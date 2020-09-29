Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days Eierfabrik

ProSieben Folge vom 29.09.2020
X-Days Eierfabrik

X-Days EierfabrikJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 29.09.2020: X-Days Eierfabrik

50 Min. Ab 12

Wir Deutsche essen im Durchschnitt 256 Eier im Jahr. Aber welchen Weg nehmen die Eier überhaupt, bis sie vom Hühnerhof bei uns im Supermarkt landen? "Galileo"-Moderatorin Claire Oelkers hat zwei Tage beim größten Eiprodukt-Hersteller Österreichs mitgearbeitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

