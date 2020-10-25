Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Spezial: Smart, smarter, Singapur - Leben in der modernsten Stadt der Welt

Folge vom 25.10.2020
Galileo Spezial: Smart, smarter, Singapur - Leben in der modernsten Stadt der Welt

Folge vom 25.10.2020: Galileo Spezial: Smart, smarter, Singapur - Leben in der modernsten Stadt der Welt

53 Min. Folge vom 25.10.2020

Vor 50 Jahren konnten die meisten Bewohner Singapurs weder lesen noch schreiben. Heute ist es eines der reichsten, sichersten und schlausten Länder der Welt. Eine Hightech-Metropole, in der das Leben der Zukunft bereits begonnen hat. Doch der Erfolg hat seinen Preis: Überwachung, strikte Verbote und Strafen sind für die 5,6 Millionen Einwohner Alltag. Stefan Gödde sieht sich das Land der Superlative und die Bewohner genauer an. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

