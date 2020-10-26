Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Stadt Land Held - Eisen gießen vs. Dach decken

ProSieben
Folge vom 26.10.2020
Stadt Land Held - Eisen gießen vs. Dach decken

Galileo

Folge vom 26.10.2020: Stadt Land Held - Eisen gießen vs. Dach decken

47 Min.
Ab 12

Eisengießer gegen Dachdecker. Hier brauchen die "Galileo"-Reporter Vincent Dehler und Jan Stremmel neben Kraft und Geschicklichkeit auch viel Mut. Während Vincent bei über 50° C flüssiges Eisen in Form bringt, deckt Jan in luftiger Höhe und bei 40° Steigung ein Dach. Wer wird das Duell für sich entschieden? Die Zuschauer entscheiden live über die "Galileo"-App am interaktiven Montag. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

