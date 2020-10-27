Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

XDays Matratzenfabrik

ProSieben
Folge vom 27.10.2020
XDays Matratzenfabrik

Galileo

Folge vom 27.10.2020: XDays Matratzenfabrik

Folge vom 27.10.2020
Ab 12

Eine gute Matratze ist ein Muss für den erholsamen Schlaf. Doch wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Produktion? Die meisten Matratzen werden mit viel Handarbeit in China hergestellt. "Galileo"-Redakteurin Anne Wang arbeitet für zwei Tage in der Fabrik mit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

