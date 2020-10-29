Präsidentenmacher Charles KochJetzt kostenlos streamen
Präsidentenmacher Charles Koch
Wer das Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl für sich entscheidet, ist noch ungewiss. Ein Mann wird aber auf jeden Fall weiter die US-Politik beeinflussen wie kaum ein anderer: Charles Koch, Multimilliardär, Unternehmer und der wohl mächtigste Strippenzieher Amerikas. Wie können sich Koch und seine Familie in die Politik einer ganzen Nation einmischen und welche Ziele verfolgen sie? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
