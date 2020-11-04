Galileo
Folge vom 04.11.2020: Konsumgigant "Bosch"
43 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12
Werkzeuge und Haushaltswaren: Das verbinden die meisten mit "Bosch". Das Unternehmen kann aber noch viel mehr - vor allem im Bereich Mobilität. Der Megakonzern ist führender Automobilzulieferer weltweit und in China bereits Marktführer im Bereich Elektromobilität. Was hinter dem Erfolg des Technologie-Unternehmens steckt, klärt "Galileo" beim Besuch in der Firmenzentrale. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
