Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Mythos BND

ProSiebenFolge vom 10.11.2020
Mythos BND

Mythos BNDJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 10.11.2020: Mythos BND

42 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12

Agenten und Spione gibt es nur in Actionfilmen? Fehlanzeige! Auch in Deutschland arbeiten Geheimagenten und Hacker für den Bundesnachrichtendienst - kurz BND. Dessen Hauptaufgabe besteht darin, Informationen aus dem Ausland zu beschaffen und für die Bundesregierung aufzubereiten. "Galileo" begleitet die Menschen, die sich tagtäglich auf die lebensgefährliche Mission "Undercover" begeben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen