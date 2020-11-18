Dafür oder Dagegen: Autofreie InnenstadtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.11.2020: Dafür oder Dagegen: Autofreie Innenstadt
44 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
In immer mehr Städten werden Autos aus den Innenstädten verbannt. Paris, Barcelona, Amsterdam und Singapur haben es schon geschafft. Aber wäre das auch etwas für die deutschen Straßen? Geniale Idee oder doch nur Zukunftsmusik? Die Zuschauer können in der "Galileo"-App abstimmen: Autofreie Innenstädte - sind sie dafür oder dagegen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
