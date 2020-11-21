Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Küchen weltweit: Indonesien vs. Schweden

ProSiebenFolge vom 21.11.2020
Küchen weltweit: Indonesien vs. Schweden

48 Min.Folge vom 21.11.2020Ab 12

Die schwedische Küche kennen alle aus dem Restaurant im bekannten Möbelhaus. Denkt man! Doch wie wird richtiges Köttbullar zubereitet und ein guter Lachs geräuchert? Ob fermentieren, salzen, marinieren oder einlegen: Die schwedische Küche überrascht mit ungewöhnlichen Zubereitungsmethoden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

