Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

WWW ... nur noch Fairtrade

ProSiebenFolge vom 01.12.2020
WWW ... nur noch Fairtrade

WWW ... nur noch FairtradeJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 01.12.2020: WWW ... nur noch Fairtrade

32 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12

Begünstigt durch das neue Lieferkettengesetz sind Produkte aus "fairem Handel" auf dem Vormarsch. Doch was wäre, wenn es in Deutschland nur noch Fairtrade-Produkte gäbe? Würde dies auch wirklich das Ende von Überkonsum und Ausbeutung von Billigarbeitskräften heißen? Nahrung, Kleidung und Elektronik - all das würde fair produziert werden. Klingt erstmal gut, aber gibt es auch versteckte Risiken? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen