Folge vom 04.12.2020: Lost Place: Vogelstadt
Eine verlassene und heruntergekommene Wohnsiedlung. Zugemauerte Fenster und menschenleere Straßen. Aber dieser "Lost Place" ist keine gewöhnliche verlassene Stadt. Hier ist den ganzen Tag über lautes Vogelgezwitscher zu hören. Das stammt nicht nur von den dort lebenden Tieren, sondern ertönt sogar zusätzlich aus Lautsprechern. Aber warum? "Galileo" reist nach Malaysia, um herauszufinden, was es mit der Vogelstadt auf sich hat. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
