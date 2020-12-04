Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Lost Place: Vogelstadt

ProSiebenFolge vom 04.12.2020
Lost Place: Vogelstadt

Lost Place: VogelstadtJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.12.2020: Lost Place: Vogelstadt

34 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12

Eine verlassene und heruntergekommene Wohnsiedlung. Zugemauerte Fenster und menschenleere Straßen. Aber dieser "Lost Place" ist keine gewöhnliche verlassene Stadt. Hier ist den ganzen Tag über lautes Vogelgezwitscher zu hören. Das stammt nicht nur von den dort lebenden Tieren, sondern ertönt sogar zusätzlich aus Lautsprechern. Aber warum? "Galileo" reist nach Malaysia, um herauszufinden, was es mit der Vogelstadt auf sich hat. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

Alle verfügbaren Folgen