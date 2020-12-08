Vom Drogenschmuggler zum LifecoachJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.12.2020: Vom Drogenschmuggler zum Lifecoach
34 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Früher war er hochkriminell, heute ist er Lifecoach. Marco Deutschmann hat Kokain im Wert von acht Millionen Euro geschmuggelt - doch dann flog er auf. "Galileo" erzählt seine Geschichte, wie er in das Milieu hineinrutschte, wie eine Drogenübergabe abläuft und vor allem, was er aus seiner Vergangenheit gelernt hat.
