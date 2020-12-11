Galileo
Folge vom 11.12.2020: X-Days: Corona-Tester
Folge vom 11.12.2020
Eine vollvermummte Person steckt einem ein kleines Stäbchen tief in die Nase und den Mund. Ein paar Tage später erfährt man dann: Hat man sich mit Covid-19 infiziert? Dem Risiko, sich anstecken zu können, setzen sich die Helfer auf einer Corona-Teststation täglich bewusst aus. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat zwei Tage lang mitgearbeitet, um herauszufinden, wie gefährlich dieser Job in der aktuellen Situation ist. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
