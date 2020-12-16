Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 16.12.2020
46 Min. Ab 12

Mal besitzt er einen Ferrari, mal kann er sich kein Tierfutter für seinen Hund leisten. Jochen Gaues ist Deutschlands Star-Bäcker Nummer Eins. Durch sein exzentrisches Leben macht er sich aber vieles auch wieder kaputt. Wie er es dennoch geschafft hat, zum Lieblingsbäcker des Bundespräsidenten und der Nationalelf zu werden, erzählt er "Galileo" selbst. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

