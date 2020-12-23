Galileo
Folge vom 23.12.2020: X-Days Amazon
35 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 12
Der Weihnachtseinkauf kann so entspannt sein: Mit wenigen Klicks findet sich im Internet eigentlich jeder Artikel. Gerade in Zeiten von Corona entscheiden sich immer mehr Menschen für den risikofreien Einkauf im Netz. Gleichzeitig können große Vertreiber wie Amazon ihre Verteilerzentren coronabedingt nur spärlich besetzen. Reporter Jan Stremmel hat mitgeholfen und hinter die Kulissen des neuen Alltags der Arbeiter*innen des Konzernriesen gesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
