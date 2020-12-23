Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-Days Amazon

ProSiebenFolge vom 23.12.2020
X-Days Amazon

X-Days AmazonJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 23.12.2020: X-Days Amazon

35 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 12

Der Weihnachtseinkauf kann so entspannt sein: Mit wenigen Klicks findet sich im Internet eigentlich jeder Artikel. Gerade in Zeiten von Corona entscheiden sich immer mehr Menschen für den risikofreien Einkauf im Netz. Gleichzeitig können große Vertreiber wie Amazon ihre Verteilerzentren coronabedingt nur spärlich besetzen. Reporter Jan Stremmel hat mitgeholfen und hinter die Kulissen des neuen Alltags der Arbeiter*innen des Konzernriesen gesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen