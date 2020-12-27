Bäume, die auf Bäumen wachsenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.12.2020: Bäume, die auf Bäumen wachsen
46 Min.Folge vom 27.12.2020Ab 12
Überall auf der Welt wird zu viel abgeholzt und zu wenig aufgeforstet. Wäre es nicht wunderbar, Holz zu gewinnen, ohne dafür gleich den ganzen Baum fällen zu müssen? Eine uralte japanische Forsttechnik macht es möglich. "Galileo" hat sich auf den Weg nach Japan gemacht und sich die sogenannten Daisugi Bäume genauer angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen