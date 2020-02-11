Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 11.02.2020
Ab 12

Seit Kinofilmen wie "Der Pate" und Videospielen wie GTA kennt sie jeder: die italienische Mafia. Dabei ist das alte Bild der Herren im Anzug überholt: Heute betrügt die Mafia Versicherungen und operiert im Verborgenen. Doch warum ist gerade die organisierte Kriminalität aus Italien in Deutschland so mächtig? Und was wird dagegen getan? "Galileo" hat nachgeforscht.

