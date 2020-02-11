Die italienische Mafia in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.02.2020: Die italienische Mafia in Deutschland
45 Min.Folge vom 11.02.2020Ab 12
Seit Kinofilmen wie "Der Pate" und Videospielen wie GTA kennt sie jeder: die italienische Mafia. Dabei ist das alte Bild der Herren im Anzug überholt: Heute betrügt die Mafia Versicherungen und operiert im Verborgenen. Doch warum ist gerade die organisierte Kriminalität aus Italien in Deutschland so mächtig? Und was wird dagegen getan? "Galileo" hat nachgeforscht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen