ProSieben
Folge vom 16.02.2020
50 Min.
Ab 12

China verfolgt einen Masterplan: Das Land will an die Weltspitze. Als Exportweltmeister und zweitgrößte Volkswirtschaft ist das Reich der Mitte auf dem besten Weg dorthin. Doch zu welchem Preis? China will ein Sozial-Kredit-System einführen, das die Bürger bewertet. Wie viel Kontrolle die Chinesen bereits erfahren, erlebt "Galileo Spezial" beim Besuch einer jungen Familie. Außerdem berichtet ein chinesischer Langzeit-Single, weshalb er wegen der Politik keine Partnerin findet.

