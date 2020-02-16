Galileo Spezial: Der Masterplan - Chinas Weg zur MachtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 16.02.2020: Galileo Spezial: Der Masterplan - Chinas Weg zur Macht
50 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 12
China verfolgt einen Masterplan: Das Land will an die Weltspitze. Als Exportweltmeister und zweitgrößte Volkswirtschaft ist das Reich der Mitte auf dem besten Weg dorthin. Doch zu welchem Preis? China will ein Sozial-Kredit-System einführen, das die Bürger bewertet. Wie viel Kontrolle die Chinesen bereits erfahren, erlebt "Galileo Spezial" beim Besuch einer jungen Familie. Außerdem berichtet ein chinesischer Langzeit-Single, weshalb er wegen der Politik keine Partnerin findet.
