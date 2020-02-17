Galileo
Folge vom 17.02.2020: USA auf Rädern
51 Min.Folge vom 17.02.2020Ab 12
Die Anfahrtswege zum Fitnessstudio oder zur Zahnarztpraxis sind für viele lästig und reine Zeitverschwendung. In den USA verschafft ein brandneues Konzept Abhilfe: Praxis oder Studio kommen einfach vor die Haustür - in einem Bus! Wie genau funktioniert das und welche Menschen nutzen dieses Konzept schon? "Galileo" ist einen Tag lang mitgefahren.
