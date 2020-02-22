Galileo
Folge vom 22.02.2020: Der Deutsche Secret Service
50 Min.Folge vom 22.02.2020Ab 12
Im Anzug, mit Sonnenbrille und der Waffe unter dem Jackett: So sehen die Männer des amerikanischen Secret Service aus. Ihre Aufgabe: Um jeden Preis den Präsidenten beschützen. Auch in Deutschland gibt es eine Art Secret Service: die BKA-Sicherungsgruppe. Wie trainieren die Männer und Frauen dort? Wen beschützen sie eigentlich? Und sehen sie aus wie ihre amerikanischen "Kollegen"? "Galileo" hat nachgeforscht.
