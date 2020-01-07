Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Die E-Scooter-Abräumer in den USA

ProSieben Folge vom 07.01.2020






48 Min. Ab 12

Dan Borelli und John Heinkel sind Kidnapper. Ihre Opfer: falsch abgestellte E-Scooter. Denn davon gibt es in San Diego viele! Sie liegen auf dem Gehweg, im Gebüsch oder versperren Parkplätze. Dan und John sammeln die Scooter ein und fordern Lösegeld. In ihren Augen ist es ein Millionengeschäft, aber ist das auch legal? "Galileo" hat die beiden Männer auf der Jagd nach den E-Scootern begleitet.

