Die E-Scooter-Abräumer in den USAJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.01.2020: Die E-Scooter-Abräumer in den USA
48 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 12
Dan Borelli und John Heinkel sind Kidnapper. Ihre Opfer: falsch abgestellte E-Scooter. Denn davon gibt es in San Diego viele! Sie liegen auf dem Gehweg, im Gebüsch oder versperren Parkplätze. Dan und John sammeln die Scooter ein und fordern Lösegeld. In ihren Augen ist es ein Millionengeschäft, aber ist das auch legal? "Galileo" hat die beiden Männer auf der Jagd nach den E-Scootern begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen