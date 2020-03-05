Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-Days: Garnelenzucht

ProSiebenFolge vom 05.03.2020
X-Days: Garnelenzucht

X-Days: GarnelenzuchtJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 05.03.2020: X-Days: Garnelenzucht

49 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12

Scampi, Garnelen, Shrimps - früher war das Luxus-Essen. Heute kann man die Schalentiere sogar im Discounter kaufen. Woher kommen die eiweißreichen Tierchen eigentlich? Wie werden sie gezüchtet? Wie sehen die Haltungsbedingungen aus? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler nimmt die Garnelenzucht genauer unter die Lupe.

Alle verfügbaren Folgen