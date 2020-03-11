G-spart - Verkauf Dein ProblemJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.03.2020: G-spart - Verkauf Dein Problem
53 Min.Folge vom 11.03.2020Ab 12
Ärger mit Reiseportalen, Versicherungen oder dem Vermieter kennt jeder. Fristen verstreichen, Papierkram bleibt liegen und wenn man sich doch dahinterklemmt, wird man oft ignoriert. Diese Probleme kann man aber nun ganz einfach verkaufen. Die Firma Legal Tech 2.0. kauft die Rechtsansprüche dieser Probleme und bestreitet diese vor Gericht. So verdienten die Gründer allein durch Ryan Air schon mehr als zehn Millionen Euro. Wie das funktioniert, "Galileo" hat nachgeforscht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
