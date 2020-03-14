eXtrem Reportage: WaschmaschineJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.03.2020: eXtrem Reportage: Waschmaschine
55 Min.Folge vom 14.03.2020Ab 12
Die größte Waschmaschine der Welt ist eine Open-Air-Wäscherei mit 10.000 Mitarbeitern: das "Dhobi Ghat" in Mumbai. Dort stehen die Wäscher "Dhobis", auf einem Areal von 14 Fußballfeldern in hunderten von Betonwaschbecken voll mit Seifenlauge und "schlagen" die Wäsche auf Steinen, bis sie sauber ist. Die altertümlichste Form des Waschens - aber effektiv. Wer seine Wäsche dort abgibt, bekommt sie nach ein bis zwei Tagen wieder zurück. Harro Füllgrabe trifft Sudhir, einen Wäscher.
