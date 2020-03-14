Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

eXtrem Reportage: Waschmaschine

ProSiebenFolge vom 14.03.2020
eXtrem Reportage: Waschmaschine

eXtrem Reportage: WaschmaschineJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 14.03.2020: eXtrem Reportage: Waschmaschine

55 Min.Folge vom 14.03.2020Ab 12

"Wer schläft, verliert!": Wie geht es den Promis im Haus der Schlaflosen?Die größte Waschmaschine der Welt ist eine Open-Air-Wäscherei mit 10.000 Mitarbeitern: das "Dhobi Ghat" in Mumbai. Dort stehen die Wäscher "Dhobis", auf einem Areal von 14 Fußballfeldern in hunderten von Betonwaschbecken voll mit Seifenlauge und "schlagen" die Wäsche auf Steinen, bis sie sauber ist. Die altertümlichste Form des Waschens - aber effektiv. Wer seine Wäsche dort abgibt, bekommt sie nach ein bis zwei Tagen wieder zurück. Harro Füllgrabe trifft Sudhir, einen Wäscher.

Alle verfügbaren Folgen