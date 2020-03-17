Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Zehn Fragen an einen Corona-Kranken

ProSiebenFolge vom 17.03.2020
Zehn Fragen an einen Corona-Kranken

Galileo

Folge vom 17.03.2020: Zehn Fragen an einen Corona-Kranken

47 Min.Folge vom 17.03.2020Ab 12

In Zeiten von Corona haben viele Menschen Angst sich zu infizieren. Aber was passiert genau, wenn man die Diagnose Corona erhält? Und wie läuft die Heimquarantäne ab? "Galileo" trifft einen Corona-Infizierten und stellt ihm zehn direkte Fragen über seinen derzeitigen Alltag.

