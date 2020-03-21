Galileo
Folge vom 21.03.2020: Star Wars Toys Story
52 Min.Folge vom 21.03.2020Ab 12
Spielzeugsammlungen können ein kleines Vermögen wert sein. Zu den wertvollsten Sammlerstücken gehören Fanartikel rund um die Star-Wars-Saga - dabei war der Start der Produktion der Plastikmännchen eine Katastrophe! Die Geschichte der Entstehung dieses Spielzeugs mit unglaublichen Fails und zahllosen Problemen ist wohl spannender als so mancher Film selbst. "Galileo" hat sich das mal genauer angeschaut.
