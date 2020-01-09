Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Was wäre, wenn es kein Öl mehr gäbe?

ProSiebenFolge vom 09.01.2020
Was wäre, wenn es kein Öl mehr gäbe?

Was wäre, wenn es kein Öl mehr gäbe?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.01.2020: Was wäre, wenn es kein Öl mehr gäbe?

46 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12

Kunststoff, Kleidung, Kosmetik, Treibstoff: Erdöl steckt in fast allem. Das schwarze Gold hat der Menschheit zu massivem Fortschritt und Entwicklung verholfen. Jedoch sind die Ölvorkommen endlich. Schon ab 2025 könnte das Öl so knapp werden, dass der Literpreis an den Tankstellen enorm ansteigt. Was passiert, wenn irgendwann auch der letzte Tropfen davon aufgebraucht ist? "Galileo" wagt den Blick in eine Zukunft ohne Öl.

Alle verfügbaren Folgen