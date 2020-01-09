Was wäre, wenn es kein Öl mehr gäbe?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.01.2020: Was wäre, wenn es kein Öl mehr gäbe?
46 Min.Folge vom 09.01.2020Ab 12
Kunststoff, Kleidung, Kosmetik, Treibstoff: Erdöl steckt in fast allem. Das schwarze Gold hat der Menschheit zu massivem Fortschritt und Entwicklung verholfen. Jedoch sind die Ölvorkommen endlich. Schon ab 2025 könnte das Öl so knapp werden, dass der Literpreis an den Tankstellen enorm ansteigt. Was passiert, wenn irgendwann auch der letzte Tropfen davon aufgebraucht ist? "Galileo" wagt den Blick in eine Zukunft ohne Öl.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen