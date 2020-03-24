Vom Desaster zum Master - Backfisch mit RemouladeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.03.2020: Vom Desaster zum Master - Backfisch mit Remoulade
48 Min.Folge vom 24.03.2020Ab 12
Ein Klassiker auf Jahrmärkten: Backfisch mit Remoulade. Essen kann es Jeder, aber ist das Selbermachen genauso einfach? Sternekoch Benedikt Faust zeigt, mit welchen Tricks man die coolsten Gerichte auch in der eigenen Küche hinbekommt und stellt zwei Koch-Nieten auf die Probe. "Galileo" schaut, wer den Fisch-Klassiker besser hinbekommt.
