ProSiebenFolge vom 28.03.2020
Folge vom 28.03.2020: Buttersorten-Check

51 Min.Folge vom 28.03.2020Ab 12

Was genau steckt eigentlich hinter den vielen Buttersorten im Supermarkt? Was bedeutet "Streichzart", warum soll Joghurt in der Butter gut sein und was steckt hinter der neuen Geheimwaffe Skyr? "Galileo" macht den großen Buttercheck und findet heraus, was eigentlich drin und welches das beste oder gesündeste Produkt ist.

