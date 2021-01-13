Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo - Folge vom 13.01.2021
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, aber es soll nun tatsächlich Realität werden - das erste fliegende Auto hat im Oktober seine Flug- und Straßenzulassung erhalten. "Galileo" reist in die Slowakei, um herauszufinden, was hinter der Meldung um das "Air-car" steckt. Wie funktioniert dieses Auto genau? Ist es auch wirklich praxistauglich? Und werden jetzt bald alle mit Hilfe eines fliegenden Autos von A nach B kommen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

