Folge vom 13.01.2021: Das Rennen um das fliegende Auto
42 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film, aber es soll nun tatsächlich Realität werden - das erste fliegende Auto hat im Oktober seine Flug- und Straßenzulassung erhalten. "Galileo" reist in die Slowakei, um herauszufinden, was hinter der Meldung um das "Air-car" steckt. Wie funktioniert dieses Auto genau? Ist es auch wirklich praxistauglich? Und werden jetzt bald alle mit Hilfe eines fliegenden Autos von A nach B kommen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen