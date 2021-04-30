Thema u. a.: Cop mit 91 JahrenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.04.2021: Thema u. a.: Cop mit 91 Jahren
29 Min. Ab 12
Während die meisten Menschen im Rentenalter ihren Alltag ruhig angehen, ist LC Smith immer noch als Polizist auf Streife - und das in einem stolzen Alter von 91 Jahren. Ihm ist das Wohl seiner Gemeinde in Arkansas so wichtig, dass er seinen Job noch nicht aufgeben will. "Galileo" zeigt seine inspirierende Geschichte. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
