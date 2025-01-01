Thema u. a.: Fettnäpfchen ade - die Do's und Dont's in der indischen KulturJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Fettnäpfchen ade - die Do's und Dont's in der indischen Kultur
36 Min.Ab 12
Ob im Restaurant, im Job oder unter Freunden: Häufig kommen wir mit fremden Kulturen in Kontakt. So zum Beispiel auch im Umgang mit unseren indischen Mitmenschen. Dabei tappen wir schnell mal ins Fettnäpfchen. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, zeigt "Galileo" indische Gepflogenheiten und absolute No-Gos.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
