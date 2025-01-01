Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: 10 Fragen an einen Entmündigten

ProSieben
Galileo

28 Min.Ab 12

Seit 13 Jahren ist Britney Spears, einst größter Popstar der Welt, "entmündigt": Jemand anders entscheidet über ihren Job, ihre Freizeit, ihr Geld und ihre Kinder. Sie ist aktuell die weltweit prominenteste Person, die unter Vormundschaft steht. "Galileo" hat einen jungen Mann getroffen, der zwar nicht berühmt ist, aber ebenfalls bei all seinen Entscheidungen um Erlaubnis fragen muss. Wie lebt es sich, wenn man keine Entscheidung allein treffen darf?

