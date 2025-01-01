Galileo
Thema u. a.: X-Days: Snackautomaten
18 Min.Ab 12
Das Geschäft mit den Snackautomaten boomt. Allein in Deutschland stehen über eine halbe Millionen Verkaufsautomaten, die jeden Tag mit zwölf Millionen Snacks den kleinen Hunger stillen. Doch wer sorgt dafür, dass die Automaten immer voll sind? "Galileo"-Reporter Jan Stremmel wird in Frankfurt zum Snackautomaten-Befüller.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen