Galileo
Thema u. a.: X-Days: auf Beerensuche in der Wildnis Finnlands
33 Min.Ab 12
In Finnland wachsen das ganze Jahr lang die unterschiedlichsten Beeren. Fleißige Beerenpflücker können damit sogar eine Menge Geld verdienen. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler erntet die roten Früchte zwei Tage lang und stellt fest, dass das gar nicht so leicht ist. Welche Gefahren lauern auf seiner Suche, und wie wird sich Matthias schlagen?
