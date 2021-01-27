Selfmade-Kampf gegen DiktaturenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.01.2021: Selfmade-Kampf gegen Diktaturen
30 Min.Folge vom 27.01.2021Ab 12
Auch 2021 gibt es weltweit noch über 20 Länder, die von Diktatoren geführt werden. Dazu zählen unter anderem Nordkorea, Venezuela und Belarus. Doch in all diesen Ländern gibt es Menschen, die sich nicht einschüchtern lassen und etwas verändern wollen. Sie alle haben ihren ganz eigenen Weg gefunden, für ihre Überzeugungen zu kämpfen. "Galileo" hat drei dieser Menschen gebeten, sich einen Tag lang zu filmen und ihren Kampf gegen die Diktatur zu dokumentieren. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen