Lebkuchen zur Weihnachtszeit - kennen und lieben wir alle. Beim Versand-Weltmarktführer Lebkuchen-Schmidt aus Nürnberg laufen täglich drei Millionen Stück vom Band. Im Gegensatz dazu stellt Bäckermeister Ludwig Neulinger jeden seiner Elisenlebkuchen in München noch per Hand her. Aber worauf achten die beiden Betriebe besonders und schmeckt man überhaupt einen Unterschied?
