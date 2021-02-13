Thema u. a.: Die Rohfleisch-EsserinJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.02.2021: Thema u. a.: Die Rohfleisch-Esserin
50 Min.Folge vom 13.02.2021Ab 12
Ernährungstrends gibt es wie Sand am Meer: Intervallfasten und Low Carb kennt man. Aber sich ausschließlich von rohem Fleisch ernähren? Die Bewegung gibt es tatsächlich - wie soll das gehen? "Galileo" hat eine Rohfleisch-Esserin durch ihren Alltag begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen