Galileo
Folge vom 17.03.2021: Thema u. a.: Green Heroes: Der Kampf gegen die Brotverschwendung
Folge vom 17.03.2021
Jedes Jahr schmeißen die Deutschen Millionen an Backwaren weg, obwohl diese eigentlich noch gut sind. Um das zu verhindern, gibt es jetzt zwei neue Ideen. Bäckermeister Roland Schüren macht aus alten Resten ein neues Brot. Und das Start-up "Food Tracks" hat einen Algorithmus entwickelt, mit dem gar nicht erst zu viel Brot gebacken wird. Wie funktioniert das Ganze? "Galileo" hat es untersucht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
