Thema u. a.: Auf der Suche nach den einzigartigsten Lebensmitteln der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.03.2021: Thema u. a.: Auf der Suche nach den einzigartigsten Lebensmitteln der Welt
52 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
200 Euro für eine Zitrone und 1.000 Euro für das Kilo Käse? Es gibt tatsächlich Menschen, die das zahlen würden. Diese Lebensmittel sind nicht nur unfassbar teuer, sondern angeblich auch ganz besonders gut. Aber was macht sie so einzigartig? "Galileo" ist den Kostbarkeiten auf die Spur gegangen und hat sich dafür auf eine Reise in die verschiedensten Länder gemacht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen