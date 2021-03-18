Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Thema u. a.: Auf der Suche nach den einzigartigsten Lebensmitteln der Welt

ProSiebenFolge vom 18.03.2021
Folge vom 18.03.2021: Thema u. a.: Auf der Suche nach den einzigartigsten Lebensmitteln der Welt

52 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12

200 Euro für eine Zitrone und 1.000 Euro für das Kilo Käse? Es gibt tatsächlich Menschen, die das zahlen würden. Diese Lebensmittel sind nicht nur unfassbar teuer, sondern angeblich auch ganz besonders gut. Aber was macht sie so einzigartig? "Galileo" ist den Kostbarkeiten auf die Spur gegangen und hat sich dafür auf eine Reise in die verschiedensten Länder gemacht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

