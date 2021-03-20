Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 20.03.2021
52 Min.Folge vom 20.03.2021Ab 12

Im sonnigen Kalifornien wächst sie: die Pistazie. Und mittlerweile wächst sie dort auch in riesigen Mengen. Kalifornien ist eines der größten Anbaugebiete für Pistazien weltweit und der größte Importeur für Deutschland. 98 Prozent der Nüsse, die wir in Deutschland essen, kommen aus dem Sonnenstaat. "Galileo" zeigt, welchen Weg die Pistazien von Amerika nach Deutschland zurücklegen müssen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

