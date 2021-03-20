Thema u. a.: Der Weg der PistazieJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Der Weg der Pistazie
Im sonnigen Kalifornien wächst sie: die Pistazie. Und mittlerweile wächst sie dort auch in riesigen Mengen. Kalifornien ist eines der größten Anbaugebiete für Pistazien weltweit und der größte Importeur für Deutschland. 98 Prozent der Nüsse, die wir in Deutschland essen, kommen aus dem Sonnenstaat. "Galileo" zeigt, welchen Weg die Pistazien von Amerika nach Deutschland zurücklegen müssen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
