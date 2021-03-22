Thema u. a.: Sitzquiz: Urknall interaktivJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.03.2021: Thema u. a.: Sitzquiz: Urknall interaktiv
47 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 12
Was hat eine Fernbedienung mit einer Handgranate zu tun? Oder Orangenlimo mit dem zweiten Weltkrieg? Im "Galileo"-Urknall-Quiz suchen Claire und Martin nach den Ursprüngen. Und nicht nur die beiden "Galileo"-Hosts stellen sich kniffligen Fragen. Am interaktiven Montag können auch die Zuschauer:innen über die App mitraten. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
