Thema u. a.: Dinge, die woanders anders sindJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.03.2021: Thema u. a.: Dinge, die woanders anders sind
53 Min.Folge vom 27.03.2021Ab 12
Beim Reisen entdeckt man nicht nur exotische Landschaften und traumhafte Strände, sondern findet manchmal auch skurrile Eigen- und Besonderheiten anderer Länder heraus. Ob österreichische Ampeln oder japanische Bushaltestellen: "Galileo" zeigt Dinge, die woanders einfach anders sind. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen