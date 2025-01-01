Thema u. a.: Niederlande feeds the WorldJetzt kostenlos streamen
Die Niederlande - das sechst kleinste Land der EU, aber der weltgrößte Exporteur von Gurken, Tomaten, Zwiebeln und Eiern. Und dabei verbrauchen die Niederländer:innen weniger Wasser in der Landwirtschaft als der Rest der Welt. Wie machen sie das und was können wir uns davon abschauen? "Galileo" hat unsere innovativen Nachbarn besucht.
