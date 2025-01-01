Thema u. a.: Masse mit Klasse: RollkofferJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Masse mit Klasse: Rollkoffer
Die Reisesaison ist in vollem Gange und zum Reisen braucht man - natürlich - einen Koffer! Bei "Galileo" tritt der belgische Marktführer Samsonite gegen die Hamburger Manufaktur Titan an. Massenproduktion versus Handarbeit. Worauf sollte man beim Kauf achten? "Galileo" vergleicht zwei Trendmodelle und nimmt Sie mit auf ihrer Entstehungsreise.
