Galileo
Thema u. a.: Paris City Rollers
28 Min.Ab 12
Paris - das Paradies für Taschendiebe. Dem sagte die Touristenmetropole vor rund zehn Jahren den Kampf an - mit Rollschuhen! Seit 2001 ist die "Brigade Rollers", eine Einheit der Polizei, auf Rollen unterwegs. "Galileo" nimmt Sie mit in die Stadt der Liebe und verrät, ob die Erfolgsgeschichte der Rollschuh-Cops auch bald in Deutschland denkbar ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen