Galileo

ProSieben
Galileo

11 Min.Ab 12

Absurde Modetrends, über die man nur den Kopf schütteln kann, gab es schon in der Vergangenheit. Aus welchen Gründen sind diverse Mode-Faux-Pas für Todesfälle verantwortlich gewesen und was ist eigentlich ein "Vatermörder"? Die "Galileo"-Hosts Maike Greine und Christoph Karrasch tauchen in die historische Modewelt ein und erfahren dabei, dass einige Modeerscheinungen nicht nur schön oder hässlich, sondern manchmal auch ganz schön gefährlich waren.

