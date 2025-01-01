Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Thema u. a.: Social-Scoring in Deutschland

ProSieben
Thema u. a.: Social-Scoring in Deutschland

Thema u. a.: Social-Scoring in DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Galileo

Thema u. a.: Social-Scoring in Deutschland

48 Min.Ab 12

Trennt der Nachbar den Müll richtig? Welche Beurteilung gibt man dem Restaurant? Gefällt einem ein Post auf Instagram? Ohne es zu wissen bewertet man in Deutschland dauernd sein Umfeld. Laut einer Studie des Bildungsministeriums können sich sogar 20 Prozent der Bundesbürger:innen vorstellen, ein so genanntes Social-Credit-System einzuführen. Dieses System bestraft Regelverstöße und belohnt, wenn man sich an die Regeln hält. "Galileo" zeigt, wie so ein System funktionieren könnte.

Alle verfügbaren Folgen